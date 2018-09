Simone Scuffet, portiere dell'Udinese, parla a Udinese TV: "Dopo un’estate in cui non si sapeva come sarebbe andata a finire, ritrovarsi a giocare fa molto piacere. Si è parlato molto di un possibile trasferimento, le gerarchie a Udine non erano ancora ben definite e il fatto di aver giocato finora mi rende felice".