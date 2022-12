Bram Nuytinck continua a destare l'interesse di molti club di Serie A. Tanto che non è per nulla da escludere un suo addio all'Udinese già nel prossimo mercato di gennaio.



Se ciò avverrà, tuttavia, i friulani non si faranno cogliere impreparati. Gli occhi della dirigenza bianconera sono infatti puntati su Andrea Cistana, 25enne difensore centrale del Brescia considerato l'erede naturale del collega olandese.



Lo scrive stamane il Corriere dello Sport.