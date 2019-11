Udinese in campo in vista del match contro la Lazio. Queste le novità, direttamente dal report ufficiale diramato dal club friulano: ​Dopo il giorno di riposo osservato nella giornata di ieri, i bianconeri sono tornati oggi in campo per una doppia seduta di allenamento. Al mattino, ultimato il lavoro in palestra, il gruppo si è spostato al Bruseschi per dei test atletici. Al pomeriggio, invece, seduta tecnico tattica con esercitazioni sul possesso palla e sull'uno contro uno. Per i ragazzi di mister Gotti anche partitelle a tema a campo ridotto. Squadra al completo con l'eccezione di Ken Sema che prosegue nel suo programma personalizzato di recupero e si è rivisto al Bruseschi per un allenamento individuale. La preparazione proseguirà domattina con la seduta fissata per le ore 11,30".