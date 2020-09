L'Udinese sta per mettere a segno un colpo importante per il centrocampo: in arrivo Roberto Pereyra dal Watford. Per il Tucumano si tratterebbe di un ritorno in Friuli a distanza di sei anni dall'ultima volta. Pierpaolo Marino si sta cautelando anche in vista della possibile cessione del gioiello Rodrigo De Paul.







IL LEEDS SPINGE- De Paul ha raggiunto la piena e completa maturazione calcistica, si sente pronto per iniziare una nuova tappa professionale della sua carriera. Affascinato dalla Premier League, accetterebbe molto volentieri la destinazione Leeds. Ma attenzione alla Juventus che un pensierino su Rodrigo continua a farlo, Maggiori dettagli nel nostro focus video.