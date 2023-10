L'Udinese non sa vincere. L'allenatore bianconero Andrea Sottil ha dichiarato dopo il pareggio casalingo per 1-1 nel posticipo di campionato in Serie A contro il Lecce: "C'è grande rammarico e mi dispiace per il risultato, ma sono soddisfatto della prestazione dei miei ragazzi. Abbiamo creato quattro clamorose occasioni da gol e tirato sette volte contro una squadra in salute, che ci ha punito nell'unica situazione che abbiamo concesso nella ripresa. Vogliamo vincere e questa è la strada giusta. Siamo un gruppo unito, una famiglia e lottiamo ogni giorno per risalire in classifica".



"Success è forte e fa giocare bene la squadra, è un titolare, ma va gestito perché ha una stazza fisica importante. Agli attaccanti non puoi insegnare a fare gol, si possono allenare a tirare o a trovare spazi ma poi quando sono là davanti tocca a loro. Le qualità in attacco le abbiamo, dobbiamo sbloccarci. Lucca, Ebosele e Payero sono entrati bene".