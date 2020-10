Nell’ ultimo frenetico giorno di mercato sono saltati diversi affari che sembravano definiti da tempo. Uno di questi è sicuramente quello che riguarda l’attaccante classe ’97 Cristo Gonzalez dell’Udinese, diventato virale in questi giorni per aver scelto il numero 33 di maglia, creando una simpatica analogia religiosa.



Il giocatore, come racconta udineseblog sembrava in procinto di trasferirsi al Paok Salonicco, club greco che aveva già trovato da tempo l’accordo con i bianconeri. A bloccare tutto però sembrerebbe essere stato l’agente del giocatore, colpevole di aver formulato una richiesta troppo esosa di ingaggio agli ellenici che si sono subito ritirati dalle negoziazioni.



La punta viene da un anno non fortunatissimo in serie b spagnola tra le file dello Huesca e sperava di lasciare nuovamente l’Italia per trovare una società che potesse garantirgli maggiore spazio per mostrare le sue qualità. Soluzione che, purtroppo, non si è palesata in maniera così concreta e che terrà, almeno per i prossimi sei mesi, il giocatore bloccato in friuli.