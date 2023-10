, che torna in bianconero dopo la precedente esperienza dal dicembre 2021 a giugno 2022.di ieri sera e ha portato alla decisione di procedere all’esonero. Sottil, a cui in mattinata è stata comunicata la scelta, era in carica dall’inizio della passata stagione, chiusa al dodicesimo posto, e paga l’inizio molto deludente di questa, con appena 6 punti raccolti nelle prime 9 giornate.- Nella mattinata di oggi,- ultima squadra allenata nel passato campionato fino all’esonero dell’ottobre 2022 -per ricevere dal club friulano l’incarico di guidare una squadra il cui principale problema è quello della produzione offensiva, con appena 5 reti realizzate. Il tecnico toscano si aggiudica dunque in volata il testa a testa con Luca Gotti, a sua volta preso in considerazione per un ipotetico ritorno una volta stabilita l'interruzione del rapporto con Sottil.