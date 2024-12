Getty Images

Udinese, si ferma Bijol: lieve affaticamento muscolare

Paolo D'Angelo

40 minuti fa



Brutte notizie in casa Udinese: Jaka Bijol non prenderà parte alla gara contro la Fiorentina, valevole per la 17esima giornata del campionato di Serie A.



Il difensore sloveno si è fermato per un lieve affaticamento muscolare e non si siederà nemmeno in panchina per la sfida del Franchi.