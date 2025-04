Getty Images

Udinese, si ferma Ekkelenkamp: fuori prima dell'intervallo contro il Bologna, le condizioni

14 minuti fa



L'ottima Udinese del primo tempo vista nella gara della 34esima giornata di campionato contro il Bologna al Bluenergy Stadium deve fare a meno di Jurgen Ekkelenkamp nella parte finale di frazione: il centrocampista olandese col numero 32 si è fatto male ed è stato sostituito sull'esterno sinistro dall'angolano Rui Modesto.



Si direbbe un problema muscolare alla gamba sinistra per Ekkelenkamp, 33 presenze e 4 reti in stagione, di cui 30 e 3 con anche 2 assist in Serie A. Sarà necessario attendere l'esito dei controlli nelle prossime ore per conoscere l'entità dello stop.