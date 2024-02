Udinese, Silvestri in uscita: può restare in Serie A, tutte le opzioni

Niente Arabia Saudita per Marco Silvestri. Il portiere 32enne non si trasferirà all'Al Shabab ma resta in uscita dall'Udinese dopo essere stato superato nelle gerarchie da Okoye. Sulle sue tracce c'è l'Atalanta nel caso in cui Musso fosse piazzato nelle ultime ore di mercato. Il portiere ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2025 e in questa annata è sceso in campo 18 volte tra Serie A e Coppa Italia.