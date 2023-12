Giornata da ex per Marco Silvestri che oggi difende i pali dell'Udinese, l'estremo difensore dei friulani, a DAZN, ha parlato della sfida con l'Hellas. “Oggi è una partita fondamentale per il nostro cammino. E' un po’ un bivio, alla fine sapremo se potremo stare un po’ più tranquilli. L’importante è non sbagliare la prestazione”.



Ha parlato anche del passato con la maglia dell'Hellas. “Rimarrà sempre nel cuore il mio periodo a Verona, sono molto legato ma sono già al mio terzo anno all’Udinese. Qui sono cresciuto dal punto di vista tecnico e ho sempre lavorato tanto e bene”.