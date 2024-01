Udinese, Silvestri o Okoye? Cioffi ha deciso chi è il titolare in porta

Nella penultima di andata l'allenatore dell'Udinese Gabriele Cioffi ha sorpreso tutti schierando in porta Maduka Okoye, classe 1999 di nazionalità nigeriana che si era ben comportato nella sua prima uscita in Coppa Italia, al posto del titolare Marco Silvestri. I friulani hanno battuto il Bologna 3-0, Okoye si è guadagnato la conferma.



"Ho visto benissimo tutti e tre, anche Padelli, normale che in questo momento uno non abbia il sorriso per motivi ovvi. Domani riparte Okoye". A questo punto le riserve cominciano a essere sciolte, Okoye ha soffiato il posto all'imbronciato Silvestri e adesso è lui il titolare tra i pali.