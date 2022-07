Ospite di Udinese Tonight, il portiere bianconero Marco Silvestri ha parlato di Andrea Sottil, il nuovo allenatore:



"Ha avuto un impatto molto positivo, è una persona di grande carattere e ha messo subito in chiaro il fatto che vuole che ci alleniamo sempre al 110%. Non vuole giocatori che vengano al campo tanto per fare. Ancora non sono sceso in campo e non posso dire molto, ma i miei compagni dicono che si stanno allenando bene per entrare nei meccanismi del mister”.