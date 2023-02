Andrea Sottil, tecnico dell'Udinese, è intervenuto a Dazn prima della sfida con lo Spezia: "Dobbiamo pensare alle nostre motivazioni, tutti noi vogliamo tornare ad essere protagonisti di questo campionato. Ce lo siamo ripetuti sempre in queste settimane ed i ragazzi sono concentrati. Sappiamo che sarà un partita dura, contro una squadra di livello. Dovremo fare una partita intelligente a livello tattico, sapendo che dobbiamo invertire la rotta. L'identità di gioco è ben consolidata ed abbiamo avuto degli ottimi risultati. Nonostante gli infortuni e le assenze in difesa dobbiamo mantenere questa mentalità ed idea di gioco. Il gol che manca a Beto? Gli manca solo quello, perché sta facendo delle ottime gare, crea spazi per i compagni e serve assist come per il gol di Samardzic. Deve stare sereno come lo è ora. Thauvin? Deve trovare la condizione migliore, è naturale che sia così. È un giocatore di livello, che alza la qualità del gruppo. Sono convinto che ci darà una grande mano".