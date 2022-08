Andrea Sottil si prepara per il debutto in Serie A sulla panchina dell'Udinese. Alla tv ufficiale del club friulano ha parlato delle condizioni fisiche di Beto. "Ha fatto la sua prima settimana completa con la squadra, lo abbiamo gestito nei carichi nei primi giorni della settimana di concerto con lo staff medico ma ha risposto benissimo, con grande voglia di rientrare. Sta bene ed è a disposizione anche se, chiaramente, non avrà i 90 minuti ma siamo sulla buona strada. L'importante è che lui abbia sensazioni molto positive nelle gambe ed ha risposto bene. Nel giro di due o tre settimane potrà essere al 100%".