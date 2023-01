Andrea Sottil, tecnico dell'Udinese, ha parlato in diretta ai microfoni di Dazn prima della partita di campionato contro il Bologna: "Ci vuole grande mentalità, forte entità ma non deve essere una abitudine. Dobbiamo cercare di partire forte e andare avanti per gestire. Le partite sono difficili in questa categoria, i ragazzi sono stati bravi in tante occasioni ma oggi mi aspetto una partenza forte".