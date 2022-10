L'allenatore dell'Udinese, Andrea Sottil ha dichiarato dopo la vittoria in rimonta nel posticipo di campionato sul campo dell'Hellas Verona: "Ho la fortuna di avere una rosa molto competitiva, che mi permette di scegliere la formazione iniziale e i cambi giusti. Ho a disposizione tanti calciatori forti, con le 5 sostituzioni posso coinvolgere tutti. Abbiamo l'obbligo di far continuare questo momento positivo a livello mentale e atletico, credo molto nel lavoro di squadra. Siamo una squadra fisica, che vuole faticare durante la settimana. L'idea è di stare alti e di imporre il nostro gioco, poi ci sono anche gli avversari. La più bella vittoria per me è l'abbraccio a fine partita di Deulofeu, un leader di questa squadra".