Prima della gara contro il Verona, il tecnico dell'Udinese Andrea Sottil ha commentato ai microfoni di Sky Sport: "Dispiace per Deulofeu che per noi è un giocatore molto improntate. Gli auguro di tornare presto sui campi e di darci una mano. Il nostro capitano Pereyra non sarà della partita per un problema muscolare però anche per questi motivi oggi dobbiamo dare qualcosa in più. Di fronte ci sarà una squadra in salute, ostica che darà battaglia. Dobbiamo tenere conto delle assenze e della cessione di Makengo, improvvisa ma è un dato di fatto. Pronti tutti con soluzioni dall'inizio e in corsa".



Thauvin?

"Lo dico sempre, questa è una società di livello attenta a non essere mai sguarnita e attenta alle esigenze. Credo che in questi due giorni la trattativa sarà chiusa e aspetto a braccia aperte questo rinforzo".