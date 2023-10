A commentare lo 0-0 tra Empoli e Udinese, a Dazn, è l’allenatore dei friuliani, Andrea Sottil. Le sue parole.



GARA - “Nel primo tempo abbiamo fatto bene, abbiamo avuto occasioni con Samardzic, la squadra ha lavorato bene, rischiando poco. C’era forse un po’ di paura, i ragazzi hanno dato tutto fino alla fine, dobbiamo crescere in termini di coraggio e personalità. Sfruttiamo la sosta, speriamo di avere tutti a disposizione al ritorno senza guai. Mi confronto con la società tutti i giorni, ci sono delle cose da mettere a posto, la squadra non ha perso con le dirette concorrenti, ma ha perso con Napoli, Juventus e Fiorentina. Possiamo e dobbiamo fare meglio".



SINGOLI - "Samardzic è un giocatore importante, porta tecnica e tiro, dobbiamo crescere un po’ tutti, ma era importante dare continuità al risultato. Non tutti sono al massimo di condizione. Quando la squadra arriverà giocare in modo continuo andrà meglio, ma serve una vittoria. Dobbiamo sorpassare questo momento, mi dispiace perdere un po’ di giocatori per via delle Nazionali, ma giocheremo lunedì, speriamo di recuperare al meglio per giocare contro il Lecce. Pereyra è un giocatore molto importante, deve migliorare la sua condizione fisica, deve farlo giocando. Deve trovare il ritmo, questo si fa solo giocando, con una gara vera, il suo supporto, però, non si discute".