: ogni domenica dico la stessa cosa,". Non trattiene la sua rabbia, che si è rivolto in maniera diretta alla sua squadra a margine del pareggio contro lo Spezia: "Anche oggi siamo qui a dire le stesse cose: siamo partiti bene, ma ora non posso più accettare gol così - ha sottolineato ai microfoni di DAZN -.: la colpa è soltanto nostra, non dobbiamo cercare scuse o alibi. Abbiamo spinto fino alla fine,. E' ora di smetterla di prendere questi gol, palla nostra e Nzola va in porta. Poi vinciamo 2-1 una partita in totale controllo e poi prendiamo un gol su nostro calcio d'angolo, manca il mestiere. Così non va assolutamente bene, stiamo regalando punti"."Non sono qui a dare la colpa ai singoli, io quando sarò in spogliatoio farò le mie valutazioni. Si riparte eliminando queste cose qui e dando un senso di responsabilità maggiore per il nostro mestiere, per la nostra società. Queste sono partite prese e buttate"."Siamo noi che determiniamo i risultati, siamo solo noi e dobbiamo andare a cercare la vittoria. Abbiamo ribaltato per l'ennesima volta una partita difficile, lo Spezia è una signora squadra, ma quando siamo in vantaggio giocando a calcio con bellissimi gol ma ci sta mancando il mestiere. Nell'episodio la vince sempre l'avversario, non lo accetto più. E' una questione di lucidità, ho detto di non voler prendere un contropiede. Eravamo uno in più, non abbiamo fatto fallo e abbiamo preso gol. Questo non va più bene. Non possiamo nasconderci dietro un dito, però detto questo bisogna dire le cose come stanno. Lovric sul gol deve fare fallo, se viene buttato fuori è quello che doveva fare perché questo è il mestiere".