Esordio alla Dacia Arena in veste di tecnico dell'Udinese per Andrea Sottil. Queste le parole dell'allenatore prima del match contro la Salernitana: “Sono emozionato, ma resto lucido. Ho belle sensazioni, è la prima in casa, davanti ai nostri tifosi, per una partita molto importante alla quale ci siamo preparati bene. Ci arriviamo concentrati e sono convinto che faremo una grande prestazione. A San Siro la squadra ha fatto ottime cose, ha creato i presupposti per fare altre reti e giocato con personalità. Ci siamo confrontati sulle cose che dobbiamo perfezionare e la squadra arriva al meglio a questa partita. Beto? Sta recuperando la condizione, è già alla seconda settimana consecutiva con la squadra e lo vedo meglio, più reattivo e libero di testa. È un giocatore importante per noi per le caratteristiche che ha. Sicuramente durante la partita la sua fisicità, la sua corsa e la sua fame saranno utili”.