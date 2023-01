Andrea Sottil, tecnico dell'Udinese, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro la Sampdoria: "La cosa più importante è la classifica, ma quello che ci interessava oggi è ritrovarci.che hanno voluto questa vittoria e grazie a una settimana in cui ci siamo parlati e abbiamo capito che non ci vogliono certe disattenzioni. Oggi ho rivisto la mia squadra, tutto sommato non abbiamo rubato nulla".- "Il ritiro l'ha chiesto la squadra, in segno di responsabilità e di appartenenza. Non è stata una punizione, ma un confronto per dirci che così non andava bene. Come abbiamo fatto bene in avvio, abbiamo poi fatto male dovevamo tornare a giocare come prima e così è stato"."Dobbiamo pensare gara dopo gara, dando continuità a questa vittoria e migliorando la prestazione di oggi.. Non so dove arriveremo, ma so che siamo competitivi"."In un cambio di direzione ha sentito un leggero fastidio sull'esterno del ginocchio dove si era fatto male a Napoli.Per quello che dice a me e ai suoi compagni tutti i giorni, sono convinto che vuole rimanere ed essere protagonista insieme ai suoi compagni. Spero che rimanga, insieme agli altri può fare qualcosa di importante".