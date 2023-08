Alla vigilia della gara di Coppa Italia contro il Catanzaro ai trentaduesimi di finale, ecco le parole in conferenza stampa del tecnico dell'Andrea Sottil:“Vincere la C non è mai facile, l’ho fatta tanti anni.Il Catanzaro ha stravinto il campionato ed è allenato da un grandissimo allenatore come Vincenzo Vivarini. È una squadra superorganizzata che verrà qui a giocarsi la partita. Sarà impegnativa, dovremo essere pronti perché vogliamo passare il turno”.- “Brenner e Success sono rientrati, ma devono recuperare la condizione. La mia priorità è che entro il 20 agosto tutta la rosa sia tutta allo stesso livello fisico. Non è facile, ma coi miei collaboratori ci stiamo provando. Intanto sono a disposizione per domani sera. Beto e Thauvin? Hanno già giocato insieme lo scorso anno, hanno fatto un buon precampionato ma hanno potenzialità incredibili per essere ancora più sincronizzati”.- “Tutti i profili che arrivano all’Udinese hanno caratteristiche importanti. Fabbian è completamente diverso da Lazar Samardzic, ma sono sicuro che ci darà una grande mano”.“A me piace avere alternative, la società mi sta accontentando. Abbiamo quattro quinti di centrocampo più Aké che può giocare più ruoli, attaccante esterno, seconda punta, mezzala offensiva e, appunto, quinto. Per un allenatore questo è importante, la possibilità di scegliere in tutti i reparti. Meglio così, perché il campionato è lungo, giochiamo con dieci calciatori di movimento, il portiere e cinque cambi. Ci deve essere un coinvolgimento attivo di tutta la rosa”.- “Per me è sempre stimolante l’inizio di una nuova annata, bisognerà fare meglio della precedente. Conta il presente, non il passato o il futuro. Lavoro sodo con il mio staff per migliorare le mie idee e trasferirle alla squadra con allenamenti di qualità. Vogliamo essere sempre sul pezzo, ogni stagione è un’opportunità per fare di più”.