Andrea Sottil ha parlato a Dazn della vittoria della sua Udinese sulla Fiorentina.



“Mi sono piaciute tante cose, soprattutto l’aggressività, la capacità di imporre il ritmo e la fame di riconquistare la palla. Devo fare i complimenti, volevamo dare continuità contro una squadra forte come la Fiorentina. Credo che oggi l’Udinese abbia meritato, abbiamo gestito bene nel secondo tempo. Chi è entrato ha ridato ritmo alla squadra, bene così. Sono contento per i ragazzi che si meritano questa vittoria”.



“Beto e Deulofeu formano una coppia perfetta. Sono sempre contento quando segnano gli attaccanti così sono felici. Sono convinto che arriveranno anche i gol di Deulofeu, Ha giocato da vero leader, come Pereyra che anche oggi si è sacrificato in un ruolo che non faceva da tempo. Sono contento dell’unione di questa squadra".



“Masina ha avuto una distorsione al ginocchio, siamo preoccupati perché bisogna capire l’entità. Emozionato per mio figlio Riccardo, per fortuna ha giocato solo venti minuti, Noi abbiamo grossi margini di miglioramento. Oggi abbiamo dato un bel segnale a noi stessi, siamo proiettati sulla Roma consapevoli che arriverà un’altra squadra molto forte”.