Pareggio in extremis per l'che strappa un punto alnel finale del match delle 15. La squadra bianconera non riesce a strappare i primi tre punti della sua stagione, seppur allunghi di un punto su Salernitana ed Empoli. Nel post partita, è intervenutoai microfoni di Dazn, dando la sua lettura del match:"I nostri tifosi rimangono un valore aggiunto e hanno dimostrato di avere un grande atteggiamento e maturità. Non stiamo attraversando un momento eccezionale, alla fine vengono applauditi perché la squadra lotta dal primo all'ultimo minuto. Il Genoa è una delle squadre più in forma del campionato, abbastanza rocambolesco il primo gol e parti in salita. Nell'unico lancio lungo che hanno fatto abbiamo subito, poi sono bravi a ripartire. Nel primo tempo ho visto troppa ansia, ho detto ai ragazzi di giocare a calcio tranquilli come nel secondo tempo. Ho visto una squadra che voleva vincere la partita nella ripresa, la pressione costante l'abbiamo messa battendo tanti calci d'angolo. Siamo in crescita, sono convinto che questa squadra tornerà presto protagonista e risalirà la classifica"."Lucca sta facendo molto bene, gli mancava solo il gol e adesso continuerà a farli. E' encomiabile per quanto ha corso, come il resto dei compagni. Faccio i complimenti a tutti. In questo momento è dura ma siamo compatti, sono contento di quello che ho visto e la squadra ringhia su ogni pallone. Per quanto riguarda il gol ho detto che avremmo trovato le nostre palle gol, abbiamo tirato più del Genoa ma dobbiamo cercare di non prenderli. Siamo una squadra che ha sempre fatto della fase difensiva un punto di forza. Andiamo avanti con fiducia e serenità"."Il Genoa ci aveva preso le misure, Pereyra oggi era alla prima partita da titolare ed è un giocatore importante. Nel primo tempo tutti lo cercavano quando c'era un po' di ansia. Success deve trovare il miglior ritmo ed intensità. E' entrato bene anche Payero, i ragazzi sono stati bravi. Tutti sono entrati bene".