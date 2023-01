Andrea Sottil, tecnico dell'Udinese, ha commentato così il pareggio casalingo con l'Udinese: "Per quello che ha detto il campo c’è stata una sola squadra in campo - le sue dichiarazioni a Sky Sport -. Peccato per quel rocambolesco, ne ho visti pochi così. Potevamo essere più cattivi, ma abbiamo dominato creando. Il portiere del Verona, Montipò, è stato molto bravo. Peccato non aver avuto tante soluzioni a gara in corso viste le assenze di Deulofeu, Makengo (ceduto, ndr) e Pereyra".



IL COLPO THAUVIN - "Sono molto contento per Thauvin, viene a sostituire Deulofeu che per noi era un giocatore top. La proprietà ha subito preso questo calciatore che è di valore assoluto e pronto. Numericamente dobbiamo essere in tanti. Lo aspettiamo a braccia aperte".



IL PROSSIMO TURNO - "Noi ragioniamo gara per gara, cerchiamo di recuperare i vari giocatori. Naturalmente vogliamo vincere col Torino. Oggi ci è mancata solo la stoccata finale. Finalmente domani finirà il mercato, ovviamente distrae".