Ecco il commento a Dazn del tecnico dell'Udinese Andrea Sottil dopo la sconfitta in casa del Milan:



"Non sono contento del risultato, però io se analizzo la partita in maniera lucida ho visto una buona gara da parte dei ragazzi con coraggio e personalità. Sicuramente sui gol del Milan dovevamo fare meglio soprattutto nel terzo e nel quarto, mi dispiace per quello che hanno fatto i ragazzi. Non era facile venire a giocare contro il Milan con questa personalità soprattutto nel primo tempo, c'è il rammarico di non aver raccolto niente. Il rigore non c'era assolutamente e poi incide sull'economia della partita".



ERRORI E PERSONALITA' - "E' un bel mix di emozioni e sentimenti, in Serie A le partite vanno giocate con personalità. Abbiamo messo anche in difficoltà il Milan con delle belle uscite, Deulofeu ha avuto due grandi occasioni. Dobbiamo proseguire su questa strada, ho chiesto dal primo giorno di giocare a calcio perché questa squadra ha le qualità. I gol subiti non mi piacciono mai, il Milan è una squadra di alto livello ma nel terzo ed il quarto gol dovevamo stare più attenti".