Che futuro per la panchina dell'Udinese? L'inizio di stagione ha fatto storcere il naso alla proprietà che poco prima dell'inizio della sosta ha riflettuto sul futuro di Andrea Sottil che ha quindi iniziato queste due settimane in bilico.



La proprietà ha riconosciuto che i cambiamenti mercato delle ultime ore sono delle scusanti per i soli 2 punti in 3 partite e, almeno per ora, ha confermato l'allenatore nel suo ruolo. Lo riporta MondoUdinese.