Arrivati alla pausa nazionali, si tirano le somme del primo scorcio di campionato. Chi non ha brillato all'altezza delle aspettative è sicuramente l'Udinese, che ancora non è riuscita a portarsi a casa i primi 3 punti della stagione. Tre le sconfitte messe in tasca - contro Juve, Fiorentina e Napoli - accostate a cinque pareggi contro Salernitana, Frosinone, Cagliari, Genoa ed Empoli. Per Andrea Sottil, il momento è più che mai delicato e con la squadra a + 1 sulla zona retrocessione si fa strada l'idea di un esonero.



IDEA GOTTI - All'orizzonte c'è la delicata sfida con il Lecce, in programma per il 23 ottobre al rientro dalla sosta. Seppur Sottil, dopo il pareggio con l'Empoli all'ultima giornata, abbia detto di "sentire la fiducia del club col quale mi confronto di continuo", si fa strada l'idea di un ritorno in panchina. Il nome che prende quota in questo senso è quello di Luca Gotti, che ha già guidato l'Udinese dalla fine del 2019 fino a dicembre 2021. Sottil in bilico, può cambiare la guida dell'Udinese.