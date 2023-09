Andrea Sottil, tecnico dell'Udinese, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta contro la Fiorentina:



"Difficile andare a casa oggi, per i ragazzi. Ci metto tutti i contrasti vinti, non c'è stata partita sotto il punto di vista del gioco. Siamo stati tambureggianti, abbiamo pressato, si sono affacciati solo una volta. Non siamo stati attenti sul gol, per me è la miglior partita da inizio anno. Dobbiamo con questi numeri offensivi, essere cinici e precisi. Io non mi sento di dire nulla di negativo, il campo ha dato il verdetto del risultato, ma da allenatore vado a casa fiero di quello fatto dai ragazzi. Poi una squadra di qualità come la Fiorentina si affaccia in area e segna subito. Abbiamo anche dei giocatori fuori per infortunio, ma non mi piace piangere addosso. Con queste prestazioni arriverà la vittoria."