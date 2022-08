L'allenatore dell', ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il. Il tecnico ha parlato del lavoro svolto durante la settimana: "La settimana di lavoro è andata molto bene anche se è stata una settimana atipica, corta. I ragazzi hanno svolto tutte le sedute con grande intensità per trovare una grande prestazione ed ottenere un grande risultato.Nehuen era convinto di prenderlo e di raggiungerlo, forse poteva trattenerlo per la maglia. Con l'impeto della corsa, poi, il suo sgambetto è sembrato un fallaccio pericoloso, adesso speriamo che la squalifica possa essere ridotta ad una giornata. Ho parlato con il ragazzo che era molto dispiaciuto"."Non faccio calcoli e non deve farne la squadra. In questa categoria non esistono partite facili, non conta il fatto che siano un neopromossa ed abbiano zero punti.Dobbiamo approcciare con un'umiltà alla gara ma avere grande ferocia e cattiveria agonistica, ringhiando su ogni pallone e sfruttando le qualità che la nostra squadra ha dimostrato di avere. Massimo rispetto per il Monza con la consapevolezza che andiamo a giocarcela fino in fondo e possiamo metterli in difficoltà"." Sono molto contento anche di come ha giocato e di come si allena Success, ho una soluzione in più con caratteristiche diverseSono soddisfatto in generale di tutti i giocatori che ho utilizzato anche a centrocampo.Tolgay è un giocatore importante per la squadra, ha esperienza ed è duttile, è entrato molto bene sabato scorso. Sta lavorando duramente dal ritiro, mi è dispiaciuto che si sia fatto male ma ha ripreso da dove aveva interrotto con un grande spirito".