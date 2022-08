Andrea Sottil, tecnico dell'Udinese, ha parlato a Dazn prima della gara contro la Fiorentina:



“I miei difensori sono tutti forti. Cerco di fare delle scelte per mettere l’undici migliore in partenza e siamo pronti ad affrontare non solo Riccardo ma tutta la Fiorentina. Siamo consapevoli dell’importanza di questa gara e della sua difficoltà, ma ho visto i ragazzi molto vogliosi e concentrati”.



CONTRO IL FIGLIO - "È strano, emozionante. Ne abbiamo parlato tanti anni fa, scherzando tra amici. Oggi capita che io e Riccardo saremo avversari. Ce la viviamo bene, quando fischierà l’arbitro ognuno farà il proprio lavoro: io penserò ai miei ragazzi e lui farà bene per la Fiorentina. Non gli ho detto nulla, noi ci sentiamo poco o niente in procinto di una gara anche quando non siamo avversari. So benissimo che prima di un match bisogna stare sereni e tranquilli, per fare i propri ragionamenti. Ci sentiamo sempre dopo”.