L'allenatore dell'Udinese, Andrea Sottil, ha commentato ai microfoni di DAZN la vittoria ottenuta contro il Monza per 2-1: "Non era semplice venire a vincere a Monza, tra l'altro dopo essere passati in svantaggio. La squadra ha fatto una buona gara e ha meritato la vittoria, è stata una partita giocata bene da entrambe le squadre. A mio avviso, però, l'Udinese ha avuto 4 occasioni nette. Le statistiche dicono che abbiamo calciato quindici volte verso la porta, forse il rammarico è quello di non aver segnato prima e di non averla chiusa dopo essere passati in vantaggio."



SU BETO E DEULOFEU- "E' importante che Beto si sia sbloccato e che ci abbia permesso di pareggiare subito. Deloufeu? Il gol arriverà, l'ho tolto perchè era stanchissimo. Ma ha disputato una gara di assoluto livello, così come tutti i compagni".