Andrea Sottil, tecnico dell'Udinese, parla a Dazn dopo la sconfitta sul campo del Torino: "Sapevamo che venivamo a giocarci una partita tosta, ma il primo tempo è stato abbastanza equilibrato. Nel secondo tempo sul gol non abbiamo messo pressione sul cross di Aina e non puoi prendere un gol del genere. La squadra ha reagito e ha dato tutto, chi è entrato ha cercato di dare una svolta e non ci siamo riusciti. Ne prendiamo atto, complimenti al Torino e andiamo avanti".



IL MOMENTO DELLA SQUADRA - "Gli episodi ci stanno penalizzando. Con il Bologna ci annullano un gol per un millimetro, oggi ci fanno un gol non in fuorigioco per un millimetro. Il Torino è un avversario tosto e, sul gol, dovevamo stare più attenti. Peccato, perché in partite così equilibrate un episodio porta gli avversari avanti e diventa più complicato. Quando non vinci c'è sempre qualcosa di sbagliato che dobbiamo migliorare".



CORAGGIO - "Per stare in certe posizioni di classifica bisogna avere coraggio, che questa squadra spesso ha mostrato. Bisogna essere più presenti in certi momenti, perché la squadra ha qualità ed esperienza e deve metterle in campo in ogni situazione".



THAUVIN - "Ha dato tutto quello che aveva, creando scompiglio. Ha combattuto fino in fondo con i suoi compagni, poi lavoreremo per portarlo ad una buona condizione. Come giocatore è duttile e in panchina non avevo una punta di ruolo. Sotto 1-0, ho preferito mantenere due punte e lui dietro".