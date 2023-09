Andrea Sottil, allenatore dell'Udinese, parla in conferenza stampa alla vigilia del match con il Cagliari.



Sulla sosta e le scelte contate in attacco: "La sosta è andata bene, ci si sta allenando ad alta intensità e l'infortunio fa parte del nostro lavoro, qui si lavora seriamente e con qualità - si legge su TMW -. Si è fatto tutto ciò che dovevamo in termini di preparazione dei giocatori arrivati, anche all'ultimo come Davis. L'infortunio purtroppo non si può controllare, fa parte della storia degli allenamenti ad alta intensità e di una squadra che gioca a calcio, faremo con quelli che abbiamo".



Sul caldo: "Mi dispiace che la partita venga giocata in Sardegna a settembre all 12.30, servirebbe un po' di attenzione, ci aspettano 40 gradi, non è una scusa, ma alle 12.30 ora magari giochi in Piemonte o in Friuli dove di gradi ce ne sono 25".



Su Pereyra: "Lo conosciamo bene, lui dove lo metti suona, gli ho fatto fare mezzala sinistra, destra, quinto di sinistra, di destra, sottopunta, gli manca solo il ruolo di braccetto e ha fatto tutti questi ruoli bene. Parte da una buona base di condizione fisica, è un giocatore aerobico, fa in fretta ad andare in forma, è un ragazzo che più metti vicino alla porta più ha la capacità di fare la giocata".