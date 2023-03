Andrea Sottil, allenatore dell'Udinese, parla ai microfoni di Dazn dopo la vittoria sul campo dell'Empoli: "Tensione nel finale? Non era paura di perdere la vittoria, volevo incitare i ragazzi per una gara importante. Siamo in crescita, abbiamo fatto una buona partita contro l'Atalanta, l'Empoli è un'ottima squadra, preparata. Dobbiamo fare i complimenti ai ragazzi perché penso che abbiano ottenuto questo successo in modo meritato. Chi è entrato ha mostrato un grande senso di appartenenza e di attaccamento".