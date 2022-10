Il tecnico dell'Udinese Andrea Sottil ha dichiarato prima della sfida al Verona: "Success e non Beto dal primo minuto? Ho la possibilità di scegliere avendo una rosa molto competitiva. Stanno tutti bene e ovviamente ho dovuto fare delle valutazioni: comunque Beto è pronto a subentrare. La sosta? Le soste sono sempre antipatiche, interrompono il trend partita però per noi questa sera l'obbligo è partire forte: non possiamo permetterci di giocare sotto ritmo a Verona. Non fa parte della nostra identità e sono convinto che i ragazzi faranno una prestazione importante contro un avversario tosto. Noi ragioniamo partita per partita, rimanendo con i piedi per terra. Fino ad ora abbiamo fatto qualcosa di straordinario ma è il passato: dobbiamo essere affamati nel presente e i ragazzi questa settimana si sono allenati forte, per fare una bella prestazione questa sera".