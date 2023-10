Andrea Sottil, allenatore dell'Udinese, parla in conferenza stampa alla vigilia del match con il Lecce: "L'aspetto mentale ora per me è quello più importante, perché se sei ansioso è difficile giocare a calcio - si legge su TMW -. Per cambiare moduli, compiti e altro serve serenità, se giochi con un macigno sulla testa diventa difficile, chi ha giocato come me e chi allena come me sa che l'aspetto mentale nelle giocate incide molto. Lo vediamo nei grandissimi campioni. Ho quindi lavorato per portare la squadra a ritrovare la gioia nel giocare a calcio, come quando si è bambini nel cortile. Poi ci sono giocatori con un vissuto più importante, chi è più sereno di base, dobbiamo riuscire tutti a ritrovare la giusta leggerezza.



E ancora: "Per quanto riguarda i trequartisti noi abbiamo mezzali di ottimi livello, poi la cosa più sbagliata è fare paragoni con l'anno scorso, perchè ogni stagione fa storia a se. Pereyra sappiamo che può giocare ovunque, spesso poi giochiamo con il doppio trequartista, Pereyra da quinto spesso entra in area, Samardzic spesso attacca l'area, Thauvin fa il trequartista. Per me non è una questione di modulo, ma di ritrovare la spregiudicatezza di giocare a calcio, dobbiamo attaccare con tanti uomini, dobbiamo essere più presenti, le mezzali devono alzarsi di più i terzi di difesa devono guidare di più la palla, questo dobbiamo fare. Non è questione di cambiare modulo".