Andreaha commentato in conferenza stampa il match pareggiato contro la Salernitana."Vedo il bicchiere mezzo pieno perché è quello che ha fatto vedere il campo. Abbiamo iniziato un po' contratti ma a metà gara abbiamo avuto un po' di occasioni per portarci in avanti. Poi è arrivata l'espulsione, secondo me un po' discutibile, poi siamo stati bravi nella ripresa a difendere con anche qualche ripartenza importante con Beto e Walace"."A posteriori lo rifarei, so che non è il suo ruolo naturale, ma per quella che era la nostra partita e il nostro momento avevamo bisogno di lui. Ebosele ha qualità e l'ho tenuto per spaccare la partita, volevo più copertura su Mazzocchi con Perez, sull'espulsione è stato sfortunato"."E' un punto guadagnato, c'è il rammarico di un'espulsione discutibile però Aureliano lo ha valutato un fallo pericoloso ma è stato un sgambetto in corsa e sembra tutto più evidenziato. Secondo me non è un fallo pericoloso, ci poteva stare un giallo. Da lì la partita si è messa in salita ma nel secondo tempo la squadra è stata ordinata, complimenti a tutti i ragazzi che poi sono usciti anche stremati. Chi è entrato ha fatto bene, questo è un grande gruppo unito con un grande senso di appartenenza. Ci teniamo questo punto tenendo conto delle occasioni che abbiamo avuto, volevamo vincere ma alle volte se non puoi non devi perdere"."Ho cambiato sistema di gioco, ci siamo messi 4-3-2 e la squadra ha coperto bene gli spazi. Abbiamo avuto anche delle ripartenze importanti ed abbiamo rischiato davvero poco in dieci. Faccio i complimenti ai ragazzi, riposeremo un giorno e poi pensiamo al Monza"."Tutti bravi, Beto bene perché per noi è un giocatore importante con caratteristiche specifiche per attaccare lo spazio. Success ha lavorato benissimo ed è un giocatore che sa alzare la squadra e poi ho deciso di finire con Pereyra dietro Beto"."Gli girava la testa e penso sia tutto ok, bene così ma dispiace".