Queste le parole del tecnico dell', Andrea, in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Verona;“Il morale è buono. La squadra sta molto bene e mi hanno dimostrato, come se avessi alcun dubbio, di avere un gruppo formato da grandi ragazzi responsabili, molto uniti e con un grande senso di appartenenza. Questa è stata una settimana all’insegna del fare e non del dire. Si torna a giocare a casa nostra e nell’aria respiro un’atmosfera battagliera. Adesso è arrivato il momento di giocare con determinazione e con una concentrazione superiore rispetto alle partite precedenti bisogna mantenere la stessa qualità che abbiamo sempre dimostrato di avere. Mi aspetto una grande partita domani".​"Nonostante la mancanza di vittorie, i ragazzi hanno sempre giocato con grande qualità. Adesso abbiamo invertito la rotta. Non si possono più commettere errori e sbavature altrimenti rimaniamo soltanto con le parole. A me, invece, piace avere una squadra operaria che fa e che esegue. Noi continuiamo a ragionare in questo modo e ora vogliamo dare continuità ai risultati. Rispettiamo molto il Verona ma siamo più che consapevoli di voler essere protagonisti di questo campionato".- "Ha avuto un problema muscolare e sta recuperando. Non credo che farà parte della partita ma l’intelaiatura dell’Udinese rimane la stessa. Siamo una squadra super collaudata e ci lavoriamo da mesi. È chiaro che le assenze di Pereyra e Deulofeu, che per noi sono sono molto importanti, ci porteranno a cambiare delle cose. In particola modo saranno le diverse caratteristiche di ciascun giocatore a fare la differenze. Il mio lavoro sarà proprio quello di renderle al massimo. Samardzic ha nelle sue corde una grande qualità per contribuire a fare gol e assist. Per quanto riguarda Ehizibue, ha fatto una buona partita a Marassi e una buona settimana di lavoro. Potrebbe ancora essere titolare”.