Udinese-Spezia (domenica 26 febbraio con inizio alle ore 18.00 in diretta su Dazn) è una gara valevole per la 24esima giornata di campionato in Serie A, la quinta nel girone di ritorno.



LE ULTIME - Oltre allo squalificato Bijol, Sottil deve fare a meno degli infortunati Ebosse, Deulofeu e Nestorovski. Dall'altra parte il nuovo allenatore Semplici non può contare su Zoet, Holm, Sala, Bastoni, Moutinho e Zurkowski.



PROBABILI FORMAZIONI



UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Becao, Masina; Pereyra, Samardzic, Walace, Lovric, Udogie; Beto, Success. All. Sottil.



SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Amian, Caldara, Nikolau; Gyasi, Ampadu, Bourabia, Agudelo, Reca; Nzola, Shomurodov. All. Semplici.