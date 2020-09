recuperano oggi alle 18 il match della prima giornata di campionato, che era stato rinviato insieme a Benevento-Inter (in campo anche loro alle 18) e Lazio-Atalanta (che si sfidano all'Olimpico alle 20.45). Sia la squadra diche quella disono reduci da una sconfitta: i friulani hanno perso per 1-0 al Bentegodi con l'Hellas, mentre i liguri sono stati sconfitti per 4-1 in casa dal Sassuolo, nel match del loro esordio in Serie A., il totale è di 6 incontri, con un bilancio di 2 vittorie per l'Udinese, un pareggio e 3 successi per lo Spezia. La partita più recente risale al 2016, nel terzo turno di. Risale invece al campionato di1949/50 l’ultima sfida di campionato, terminata con il risultato di 0-0.UDINESE (3-5-2): Musso; Rodrigo Becão, De Maio, Samir; Ter Avest, De Paul, Palumbo, Coulibaly, Zeegelaar; Lasagna, Okaka. All. GottiSPEZIA (4-3-3): Zoet; Ferrer, Chabot, Terzi, Ramos; Deiola, Ricci, Maggiore; Verde, Galabinov, Gyasi. All. Italiano