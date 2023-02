Prosegue la 24ª giornata di Serie A.- 8 pareggi e 6 sconfitte –. Nel mirino c’è ancora la zona Conference League – il 7° posto è attualmente occupato dal Bologna, uscito vittorioso dallo scontro con l’Inter – e 3 punti sarebbero fondamentali per rimanere in scia dei rossoblù. Per farlo, dovranno trovare la prima affermazione ad Udine dal lontano settembre dello scorso anno. Non sarà una missione semplice,. Spezia che sarà guidato dal nuovo allenatore Leonardo Semplici – arrivato dopo l’esonero di Luca Gotti - chiamato ad invertire la rotta del club ligure e ritrovare una vittoria dal 15 gennaio – 1-0 in casa del Torino -.Ecco le scelte di Sottil e Semplici in vista della sfida di oggi.: Silvestri; Perez, Becao, Masina; Ehizibue, Pereyra, Walace, Lovric, Udogie; Success, Beto.: Dragowski; Amian, Ampadu, Nikolaou, Reca; Bourabia, Ekdal; Verde, Agudelo, Gyasi; Nzola.Lo Spezia festeggerà la gara numero 100 nella Serie A con la formula del girone unico su quel campo dove il 30 settembre 2020 centrò la prima vittoria della sua esperienza nel massimo campionato. Ad Udine, i liguri sono imbattuti in Serie A: due match, altrettanti successi, 5 gol fatti contro 2 reti incassate. A questi dati, bisogna aggiungere anche i 6 scontri diretti in cadetteria, per un bilancio complessivo dei precedenti che racconta di tre vittorie per i bianconeri locali, un pareggio e successi per gli ospiti.