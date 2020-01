A pochi minuti dall’inizio della partita fuori casa contro il Parma, il terzino dell’Udinese Jens Stryger Larsen ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Oggi abbiamo l’imperativo di fare punti: ne abbiamo solo quattro di stacco dal Parma e contro il Milan abbiamo fatto una grande prestazione, ma senza portare a casa nulla. Se giochiamo come domenica scorsa, possiamo fare risultato. Vincere oggi ci farebbe stare sereni in classifica, anche se manca tanto alla fine del campionato. Durante la settimana abbiamo studiato il Parma e il suo calcio. È molto forte in casa, ma vogliamo la vittoria”.