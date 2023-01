Il centrocampista Tolgay Arslan vuole convincere l'Udinese a rinnovargli il contratto in scadenza a giugno.

Il club friulano ha messo gli occhi sull'attaccante gambiano dell'Odense, Yankuba Minteh (classe 2004) e ha ricevuto una richiesta dalla Salernitana per Ebosse.



Il Karagumruk di Pirlo non molla Borini, così l'Hellas Verona vira sull'attaccante uruguaiano del Nacional Montevideo, Franco Fagundez, 22 anni.