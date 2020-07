Augustin Rossi, portiere del Lanus, è nel mirino dell'Udinese, che lo vede come il dopo Musso. Ma arriva una doccia gelata dall'Argentina, con l'agente del calciatore, Miguel Gonzalez, che parla a TuttoUdinese.it: "In questo momento, ciò che è sul tavolo è una proposta dalla Francia. Spero che nei prossimi giorni possa concretizzarsi, siamo molto vicini all’accordo. La trattativa con l’Italia era stata sospesa a causa della pandemia e non è stato possibile portarla avanti".