Udinese su van Breemen, Balzaretti conferma: 'Lo stiamo seguendo'

Federico Balzaretti, direttore tecnico dell'Udinese, ha parlato di Finn van Breemen - difensore olandese classe 2003 del Basilea - ai microfoni di Sky. Queste le sue dichiarazioni: "E' un ottimo giocatore, lo stiamo seguendo, ma ancora non abbiamo fatto offerte ufficiali, anche perché siamo a posto in difesa. Ha un potenziale interessante. Dietro cercheremo di mandare a giocare in prestito qualche giovane con grande talento che ha avuto poco spazio e ha bisogno di minutaggio".