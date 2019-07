Per il centrocampo dell'Udinese la pista più calda è quella che porta al brasiliano dell’Hannover, Walace. Mentre a sinistra si sogna il ritorno a Udine dell’olandese Zeegelaar, che ha fatto molto bene nella seconda parte della stagione quando è arrivato in bianconero. Tesserato col Watford, Gino Pozzo potrebbe deciderlo di rimandarlo in Italia. Da dove, sempre secondo la Gazzetta dello Sport, è destinato a partire il difensore olandese Nuytinck.