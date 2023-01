L'Udinese si avvicina sempre di più al difensore Ryan Porteous che non ha rinnovato con l'Hibernian e che è pronto a fare le valigie per vestire la maglia dei friulani. Il giocatore ha preferito il club di Pozzo alle avances del Bologna e nei prossimi giorni potrebbe arrivare in Italia. La trattativa viene definita da Il Gazzettino "in fase avanzata" e dunque è presumibile che le parti riescano a chiudere l'affare a breve.