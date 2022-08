Molina all'Atletico, Soppy all'Atalanta, Zeegelaar svincolato, Stryger Larsen a zero al Trabzonspor, Udogie al Tottenham (ma rimane in prestito): l'Udinese ha ceduto o comunque salutato tutti gli esterni che facevano parte della rosa della stagione 2021-22, con l'eccezione di Udogie che comunque è già stato venduto al Tottenham e lascerà la prossima estate.



INCOGNITE - Adesso c'è un solo esterno destro di ruolo in rosa, Ebosele, mentre gli altri arrivati, in teoria, sono tutti esterni sinistri: a Udogie si aggiungono Masina, Ebosse e Buta. Sottil dovrà gioco forza adattare qualcuno sull'altra fascia...